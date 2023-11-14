16:06 (мск), источник: Сиб.фм
Президент Владимир Путин наградил юбилейными медалями судей Новосибирской области
В Новосибирске состоялась церемония вручения юбилейных медалей «100 лет Верховному Суду России» судьям областного суда.
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По Указу президента Российской Федерации Владимира Путина наградили зампредседателя суда Татьяну Рытикову и судью Елену Бондаренко, Юрия Дронь, Веру Карболину, Татьяну Недоступ, Елену Пилипенко, Галину Пудовкину, Галию Свинтицкую.
Ранее такой же медалью наградили председателя суда Людмилу Симанчеву и судью Светлану Зуеву.