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16:06 (мск), источник: Сиб.фм

Президент Владимир Путин наградил юбилейными медалями судей Новосибирской области

В Новосибирске состоялась церемония вручения юбилейных медалей «100 лет Верховному Суду России» судьям областного суда.

Источник: РИА "Новости"

По Указу президента Российской Федерации Владимира Путина наградили зампредседателя суда Татьяну Рытикову и судью Елену Бондаренко, Юрия Дронь, Веру Карболину, Татьяну Недоступ, Елену Пилипенко, Галину Пудовкину, Галию Свинтицкую.

Ранее такой же медалью наградили председателя суда Людмилу Симанчеву и судью Светлану Зуеву.

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