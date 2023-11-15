00:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава ГУР Буданов: Украина может не подписать мир с РФ после окончания конфликта

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов допустил, что Киев и Москва не подпишут мирный договор даже после фактического окончания боевых действий. Он привел в пример российско-японские отношения и отметил, что между этими странами мирный договор не подписан даже спустя несколько десятилетий после завершения Второй мировой войны.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Есть такие случаи в истории, когда давние войны между государствами юридически так и не завершены. Простой пример — Россия и Япония, после 1945 года они так и не подписали мирный договор из-за северных островов. Этой территориальной проблеме уже более 70 лет. Поэтому этот сценарий очень вероятен и здесь», — сообщил Буданов в интервью украинскому изданию «Новое время». По мнению главы ГУР, процесс достижения мирных договоренностей может оказаться крайне длительным и растянуться «на десятки лет».

Он также признал, что вероятность «заморозки» военного конфликта между РФ и Украиной существует, но подчеркнул, что Киев готов «ко всем возможным сценариям развития событий».

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в начале ноября написал в статье для британского издания The Economist, что военный конфликт «зашел в тупик». Единственное, по его словам, что может спасти положение украинской армии, — резкий технологический скачок. Вскоре после этого ряд европейских и украинских политиков заявил о возможной «заморозке» российско-украинского конфликта и проведении мирных переговоров. В частности, бывший советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович полагает, что «заморозка» конфликта по итогам переговорного процесса является «вполне реалистичным сценарием».

Александр Кислов

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Организатор убийства Политковской помилован за участие в СВО
На Украине прошли митинги с требованием установить сроки демобилизации
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта