Глава ГУР Буданов: Украина может не подписать мир с РФ после окончания конфликта

«Есть такие случаи в истории, когда давние войны между государствами юридически так и не завершены. Простой пример — Россия и Япония, после 1945 года они так и не подписали мирный договор из-за северных островов. Этой территориальной проблеме уже более 70 лет. Поэтому этот сценарий очень вероятен и здесь», — сообщил Буданов в интервью украинскому изданию «Новое время». По мнению главы ГУР, процесс достижения мирных договоренностей может оказаться крайне длительным и растянуться «на десятки лет».
Он также признал, что вероятность «заморозки» военного конфликта между РФ и Украиной существует, но подчеркнул, что Киев готов «ко всем возможным сценариям развития событий».
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в начале ноября написал в статье для британского издания The Economist, что военный конфликт «зашел в тупик». Единственное, по его словам, что может спасти положение украинской армии, — резкий технологический скачок. Вскоре после этого ряд европейских и украинских политиков заявил о возможной «заморозке» российско-украинского конфликта и проведении мирных переговоров. В частности, бывший советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович полагает, что «заморозка» конфликта по итогам переговорного процесса является «вполне реалистичным сценарием».