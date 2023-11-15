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07:47 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске комбат «Веги» Андрей Панфёров вспомнил о дедовщине в СССР

В России 15 ноября отмечается День призывника.

Командир элитного батальона «Вега», депутат Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров поделился с «МК в Новосибирске» воспоминаниями о службе в советской армии. Он отправился служить в 1979 году и столкнулся с трудностями.

Тогда Андрей Панфёров учился в Ташкентском университете, где не было военной кафедры. Он был призван в бригаду специального назначения.

«Первые три месяца было тяжело. Это Туркменистан, жаркая погода, большие физические нагрузки. Многие из призывников оказались выпускниками физкультурного училища, боксёрами, мастерами спорта. Всем 23−25 лет — старше меня. Было сложно — прыжки с парашютом, физическая подготовка, спецподготовка — всё в новинку», — вспоминает комбат.

Так он прослужил два года и стал сержантом. Преодолевать испытания, по словам Панфёрова, было нелегко. Каждого бойца контролировали, также присутствовала дедовщина.

«Мы оказались самые младшие, должны были более чётко и качественно выполнять приказы сержантов, чем остальные. К тому же считалось, что тяжёлые физические нагрузки формируют характер», — добавил Панфёров.

Комбат вспоминает, что после армии отправился в университет. Потом вернулся служить в Туркменистан. Военный участвовал в боевых действиях в Афганистане и Закавказье. После этого он приехал в Сибирь в качестве офицера.

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