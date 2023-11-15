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11:24 (мск), источник: МК.RU Омск

Главой омского отделения «Единой России» стал губернатор Виталий Хоценко

Губернатора Омской области Виталия Хоценко назначили временно исполняющим обязанности секретаря регионального отделения «Единой России».

Источник: портал правительства Омской области

Утвердить его кандидатуру должны на конференции областного отделения. Она состоится до конца ноября. Об этом в своем телеграм-канале рассказал генеральный секретарь партии Андрей Турчак.

По его словам, в первую очередь сейчас перед партией стоит задача помогать участникам СВО и поддерживать их семьи. Еще региональные отделения должны выполнять народную программу и готовиться к выборам президента.

Ранее мы писали, что с 4 апреля Хоценко возглавляет правительство Омской области. Напомним, Омская область относится к субъектам РФ, где должность главы региона и председателя регионального правительства занимает один и тот же человек.

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