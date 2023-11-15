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08:57 (мск), источник: ЕАН

Свердловский губернатор срочно отменил заседание правительства

Губернатор Евгений Куйвашев отменил очередное заседание правительства Свердловской области, назначенное на 16 ноября. Вместо этого члены кабмина обсудят вопросы в заочном формате.

По данным ЕАН, отмена заседания связана с тем, что в этот день губернатор, его заместители и часть министров уедут в «Екатеринбург-Экспо» на открытие форума «Города России». Остальные министры, как ожидается, будут задействованы в работе согласительной комиссии заксобрания, которая 16 ноября начнет работу над бюджетом региона на 2024 год.

Официально решение губернатора об отмене заседания уже утверждено. Взамен правительство проведет заочное голосование: иначе говоря, члены кабмина выскажутся по вынесенным вопросам дистанционно и в письменном виде. В повестке голосования всего восемь вопросов.

Стартующий форум «Города России» считается одним из главных событий осени для Екатеринбурга. 16—17 ноября в уральской столице соберутся мэры со всей страны. На площадке ждут делегации из городов Донецкой народной республики — Макеевки и Горловки.

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