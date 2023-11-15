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Главные новости 15 ноября
10:49 (мск), источник: ivbg.ru

В Ленобласти может появиться новый праздничный день

Депутаты в Ленобласти обсудили проект закона, устанавливающего новую праздничную дату — День поисковика Ленинградской области.

Новый праздничный день хотят установить на 15 марта. Депутаты рекомендовали Законодательному собранию принять проект закона сразу в трех чтениях.

Отмечается, что целое десятилетие поисковики из Ленобласти показывают одни из лучших результатов в России по поиску останков советских воинов. Каждый год в регионе поисками занимаются около 3 тысяч человек из разных уголков России и стран ближнего зарубежья.

За все поиски, начиная с 1990 года, нашли останки почти 65,5 тысяч защитников Отечества, установлены личности более 2,5 тысяч человек. Только за 2022 год удалось обнаружить и перезахоронить останки более 2,7 тысяч бойцов, 140 из которых удалось опознать по медальонам, вещам и документам.

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