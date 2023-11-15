09:44 (мск), источник: Комсомольская правда
В Волжском назначили нового заместителя мэра по вопросам экономики
Заместителем главы администрации Волжского стала Татьяна Волкова.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В городе Волжский Волгоградской области назначили нового вице-мэра. Им стала Татьяна Волкова. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волжского, она сменила на должности заместителя главы администрации Руслана Никитина.
Известно, что Татьяна Волкова окончила Волгоградский государственный университет по специальности «прикладная математика». Также у нее есть диплом Волжского филиала Международного юридического института по специальности «юриспруденция». С 2013 года она работала в управлении экономики мэрии города-спутника. Прошла путь от экономиста до начальника управления.
Татьяна Волкова в качестве вице-мэра будет заниматься вопросами экономики, муниципального имущества, правового обеспечения, организации деятельности территориальной административной комиссии, муниципального контроля. И.о. начальника управления экономики мэрии стала Маргарита Балабанова, которая ранее была заместителем руководителя.