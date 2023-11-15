10:46 (мск), источник: Комсомольская правда
Чунский район станет муниципальным образованием
Планируется объединить одиннадцать поселений в единое муниципальное образование.
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15 ноября на сессии Заксобрания Иркутской области окончательно принят проект закона, направленный на преобразование муниципальных образований Чунского района.
— Согласно этому проекту, планируется объединить одиннадцать поселений в единое муниципальное образование, которое будет называться Чунский муниципальный округ. Административным центром округа останется поселок Чунский, при этом границы не будут изменены. Основная цель такого объединения заключается в ускорении социально-экономического развития муниципалитета и повышении эффективности работы местной власти, — говорят в парламенте.
Для реализации данного преобразования потребуется выделить средства в размере 6,7 миллионов рублей из областного бюджета.
Это решение призвано способствовать развитию Чунского района и обеспечить более эффективное управление его территорией.