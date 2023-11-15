Виктору Кудряшову стало плохо после задержания

Как уже сообщал «Ъ-Волга», чиновник вместе с врио министра строительства региона Михаилом Асеевым был задержан в рамках 91 ст. УПК РФ на 48 ч.
По данным издания, сейчас Виктор Кудряшов находится в больнице под охраной. Сегодня, 15 ноября, следствие хотело обратиться в суд с ходатайством об аресте обоих подозреваемых, но в связи с болезнью одного из них перенесло процедуру на четверг, 16 ноября.
Накануне Виктор Кудряшов объявил о своей отставке. Он объяснил уход состоянием здоровья.
После этого его и Михаила Асеева задержали в связи с уголовным делом о превышении должностных полномочий сотрудниками ГКУ СО «Управление капитального строительства».
Уголовное дело было возбуждено по заявлению депутата Александра Хинштейна. По версии следствия, чиновники УКС необоснованно перечислили 194 млн руб. ООО «Волгатрансстрой-проект» в рамках госконтракта на проектирование строительства станции метро «Самарская» в Октябрьском внутригородском районе Самары.
Деньги выплачивались без заключения госэкспертизы, считает следствие. Контракт на проектирование станции метро был заключен с «Волгатрансстрой-проектом» в 2018 году. Подрядчик должен был выполнить работы до 31 декабря 2021 года. Однако за два месяца до дедлайна стало известно, что региональные власти отказались от строительства станции «Самарской». Официальная причина отказа — слишком маленькое расстояние между двумя новыми станциями. В итоге было решено построить лишь станцию «Театральную». При этом подрядчик уже успел создать проект подготовки площадки для строительства станции «Самарской».
Подробности — в материале «Ъ-Волга» «Следствие вышло на двоих».
Евгений Чернов.