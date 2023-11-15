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13:32 (мск), источник: Известия

Байден перед встречей с Си Цзиньпином заявил о «реальных проблемах» в Китае

Президент США Джо Байден заявил, что Китай испытывает «реальные проблемы», его слова в среду, 15 ноября, передает CNN.

Источник: Reuters

Уточняется, что соответствующее заявление Байден сделал во время общения со спонсорами 14 ноября, накануне саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в рамках которого состоится встреча американского лидера и председателя КНР Си Цзиньпина.

Предположительно, президент США имел в виду проблемы в экономике Китая, отмечает телеканал.

Президент Си является еще одним примером того, как восстанавливается американское лидерство в мире. У них настоящие проблемы, ребята.

Джо Байден

Ранее в этот день Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско. Сообщалось, что в аэропорту китайского лидера встретили министр финансов США Джанет Йеллен и губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом с супругой.

Саммит АТЭС проходит на текущей неделе в американском Сан-Франциско. Российскую делегацию на нем представляет вице-премьер России Алексей Оверчук.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум 21 страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в которые в числе прочих входят Россия, Китай, США, Мексика, Япония.

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