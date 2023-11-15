14:52 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Оперативники вручили повестки новым гражданам России на Алексеевском рынке в Воронеже
Мужчин проинформировали о необходимости встать на воинский учет.
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На Алексеевский рынок на улице Дубровина в Воронеже нагрянули оперативники. В среду, 15 ноября, в социальных сетях опубликовали фото с места событий.
Ранее стало известно, что в городе проводят разъяснительные мероприятия, направленные на информирование лиц, недавно получивших гражданство, о необходимости постановки на воинский учет. РИА «Воронеж» ранее писало о визите оперативников в кафе «Форт». Посетителей заведения пригласили для сверки данных в военкомат.
— Отметим, что все граждане России мужского пола, достигшие 18 лет, обязаны состоять на воинском учете. Если есть время на ресторан, значит, есть время и обратиться в военкомат для сверки данных, — подчеркнул один из источников РИА «Воронеж» в правоохранительных органах.