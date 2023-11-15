Суд признал законным 22-летний приговор экс-губернатору Фургалу

«Приговор Люберецкого городского суда Московской области изменить… в остальной части оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — огласила решение судебная коллегия.
Суд отправил в первую инстанцию на пересмотр вопрос о взыскании с осужденных средств на процессуальные издержки.
Таким образом, приговор вступил в законную силу, он подлежит исполнению в ближайшее время.
В начале февраля Люберецкий суд Подмосковья на основе обвинительного вердикта присяжных приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима. Остальные фигуранты получили от 9,5 до 21 года заключения.
Защита Фургала и других обвиняемых в апелляционных жалобах просила отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение с другими присяжными в связи с тем, что, по их мнению, на коллегию заседателей было оказано давление со стороны судьи Геннадия Цоя. По этому поводу были опрошены старшина коллегии и трое запасных присяжных.
Последние подтвердили, что судья Цой просил их внимательно относиться к доводам обвинения, тогда как работу защиты он критиковал. Старшина присяжных же заявил, что никаких нарушений со стороны председательствующего судьи не было.
Прокуроры считают, что суд первой инстанции прошел в соответствии с законом и что запасными присяжными движет обида — те просили основную коллегию учесть их мнение по поводу вердикта, однако этого не произошло.
Фургала задержали 9 июля 2020 года. Как сообщал СК РФ, в 2004—2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. Также на скамье подсудимых — его предполагаемые сообщники Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.
Фургала также ждет рассмотрение второго, «экономического» дела — о хищении активов «МСП Банка».