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15:29 (мск), источник: РИА Новости

Суд признал законным 22-летний приговор экс-губернатору Фургалу

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Московский областной суд признал законным основанный на обвинительном вердикте присяжных приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу и другим фигурантам дела об организации двух убийств и одного покушения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА "Новости"

«Приговор Люберецкого городского суда Московской области изменить… в остальной части оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — огласила решение судебная коллегия.

Суд отправил в первую инстанцию на пересмотр вопрос о взыскании с осужденных средств на процессуальные издержки.

Таким образом, приговор вступил в законную силу, он подлежит исполнению в ближайшее время.

В начале февраля Люберецкий суд Подмосковья на основе обвинительного вердикта присяжных приговорил Фургала к 22 годам колонии строгого режима. Остальные фигуранты получили от 9,5 до 21 года заключения.

Защита Фургала и других обвиняемых в апелляционных жалобах просила отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение с другими присяжными в связи с тем, что, по их мнению, на коллегию заседателей было оказано давление со стороны судьи Геннадия Цоя. По этому поводу были опрошены старшина коллегии и трое запасных присяжных.

Последние подтвердили, что судья Цой просил их внимательно относиться к доводам обвинения, тогда как работу защиты он критиковал. Старшина присяжных же заявил, что никаких нарушений со стороны председательствующего судьи не было.

Прокуроры считают, что суд первой инстанции прошел в соответствии с законом и что запасными присяжными движет обида — те просили основную коллегию учесть их мнение по поводу вердикта, однако этого не произошло.

Фургала задержали 9 июля 2020 года. Как сообщал СК РФ, в 2004—2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. Также на скамье подсудимых — его предполагаемые сообщники Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.

Фургала также ждет рассмотрение второго, «экономического» дела — о хищении активов «МСП Банка».

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