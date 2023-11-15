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16:56 (мск), источник: Комсомольская правда

В самарском правительстве прокомментировали обыски в Минстрое

Следственные действия велись в рамках уже начатых ранее процессуальных действиях.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-служба Правительства Самарской области информирует о том, что в министерстве строительства региона проводились следственные действия.

Правительство Самарской области заинтересовано во всестороннем объективном рассмотрении произошедшего и продолжает оказывать содействие правоохранительным органам и надзорным ведомствам. Соответствующие документы для проверки уже предоставлялись, работа ведется в продолжение уже начатых ранее процессуальных действий.

Рассчитываем, что полнота предоставленных данных позволит сотрудникам правоохранительных органов провести всестороннее расследование и принять объективное и справедливое решение.

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