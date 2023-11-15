16:56 (мск), источник: Комсомольская правда
В самарском правительстве прокомментировали обыски в Минстрое
Следственные действия велись в рамках уже начатых ранее процессуальных действиях.
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Пресс-служба Правительства Самарской области информирует о том, что в министерстве строительства региона проводились следственные действия.
Правительство Самарской области заинтересовано во всестороннем объективном рассмотрении произошедшего и продолжает оказывать содействие правоохранительным органам и надзорным ведомствам. Соответствующие документы для проверки уже предоставлялись, работа ведется в продолжение уже начатых ранее процессуальных действий.
Рассчитываем, что полнота предоставленных данных позволит сотрудникам правоохранительных органов провести всестороннее расследование и принять объективное и справедливое решение.