17:55 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Молдова присоединилась к четырем из шести пакетов санкций против России — министр
Молдова присоединилась к четырем из шести пакетов антироссийских санкций, заявил глава МИДЕИ Николае Попеску.
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КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. Молдова присоединилась к четырем из шести пакетов санкций против России, еще два находятся на стадии анализа, сообщил на брифинге в среду министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Николае Попеску.
«Остаются еще некоторые пакеты санкций, которые анализируют на предмет экономического влияния на Республику Молдова. Наша цель — сохранить стабильность и безопасность страны. Все меры по присоединению Молдовы к пакетам санкций проходят анализ (…) Есть шесть пакетов санкций, которые так или иначе затрагивают граждан или юридических лиц из РФ. На этом этапе Молдова присоединилась к четырем пакетам», — отметил министр.
В ходе ранее проведенного в Молдове Институтом европейской политики и реформ соцопроса большая часть его участников (57,9%) отметили, что власти страны не должны поддерживать международные санкции, введенные против России. За поддержку санкций высказались 27,3% опрошенных.