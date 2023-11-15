18:51 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Захарова: утверждая, что Молдове и России не о чем говорить, Майя Санду врет
Официальный представитель МИД России прокомментировала заявления президента Молдовы о двусторонних отношениях.
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КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik.Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге в среду прокомментировала прозвучавшее ранее в одном из интервью заявление президента Молдовы Майи Санду о том, что Москве и Кишиневу якобы не о чем говорить.
Захарова отметила, что президент Молдовы попросту врет, и привела аргументы.
«Она [Санду] пытается представить дело таким образом, что двум странам не о чем говорить. Это вранье. У этого нет другого определения. Это ложь. Нам есть что обсуждать с Молдовой, и не просто обсуждать, у нас огромное количество совместных обязательств и проектов. Возможно, Майя Санду себя не ассоциирует с Молдовой».
Она также отметила, что «между двумя странами сохраняются тесные торгово-экономические связи» и привела данные молдавско-российского торгового оборота за прошлый год.
«Возможно, об этом не знает Майя Санду, ей же не до этого, она занимается русофобией и подрывом двусторонних отношений, но в 2022 году товарооборот между Россией и Молдавией превысил 3 миллиарда долларов. Нет тем для обсуждения? Неинтересно?».
По ее словам, между двумя странами поддерживаются культурно-гуманитарные связи, человеческие контакты, востребован диалог по консульской и правоохранительной линиями.
«Российская сторона выступает за взаимоуважительный диалог с дружественным молдавским народом, никогда не вмешивалась во внутренние дела в Молдавии и реагирует исключительно на те жуткие выпады, ложные обвинения и бесконечную антироссийскую риторику, которые льются от нынешнего молдавского руководства».