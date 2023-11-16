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Палестино-израильский конфликт
04:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Си Цзиньпин: я уверен в «светлом будущем» отношений между США и Китаем

Председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Сан-Франциско с президентом США Джо Байденом заявил, что уверен в том, что китайско-американские отношения ждет «светлое будущее».

Источник: AP 2023

«Несмотря на то, что Китай и США придерживаются разных путей развития, имеют разную культуру, историю, социальную систему, пока обе страны придерживаются принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, они могут преодолеть разногласия и найти способ правильного сосуществования двух крупных государств», — говорится в заявлении Си Цзиньпина по итогам встречи с Байденом (цитата по Центральному телевидению Китая).

Двусторонние переговоры президента США и председателя КНР продолжались около двух часов. По итогам беседы Си Цзиньпин и Джо Байден договорились возобновить общение между военными КНР и США на высоком уровне.

В ходе переговоров Си Цзиньпин выразил мнение, что возможный конфликт Китая и США повлечет за собой невыносимые последствия. По его мнению, Пекину и Вашингтону необходимо сделать все для того, чтобы избежать прямой военной конфронтации.

Александр Кислов

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