Си Цзиньпин: я уверен в «светлом будущем» отношений между США и Китаем

«Несмотря на то, что Китай и США придерживаются разных путей развития, имеют разную культуру, историю, социальную систему, пока обе страны придерживаются принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, они могут преодолеть разногласия и найти способ правильного сосуществования двух крупных государств», — говорится в заявлении Си Цзиньпина по итогам встречи с Байденом (цитата по Центральному телевидению Китая).
Двусторонние переговоры президента США и председателя КНР продолжались около двух часов. По итогам беседы Си Цзиньпин и Джо Байден договорились возобновить общение между военными КНР и США на высоком уровне.
В ходе переговоров Си Цзиньпин выразил мнение, что возможный конфликт Китая и США повлечет за собой невыносимые последствия. По его мнению, Пекину и Вашингтону необходимо сделать все для того, чтобы избежать прямой военной конфронтации.