04:59 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Спикер Госдумы Володин предложил исключить нормы о рубках из законопроекта о Байкале
По словам председателя, этот вопрос вызывает большое нарекание.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение профильному комитету по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды проработать вопрос об исключении нормы о сплошных рубках из законопроекта об охране Байкала. По словам спикера, данный вопрос вызывает большое нарекание, поэтому требуется найти другое решение, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт ГД.
Володин также отметил, что профильному комитету при доработке проекта закона ко второму чтению требуется «найти решение, которое оберегло бы нас от поспешных шагов».
«Закон должен решить проблемы людей, способствовать развитию региона и быть направленным на защиту озера и его природной территории», — добавил спикер.
Между тем советник президента РФ, председатель СПЧ Валерий Фадеев выступил на научно-практической конференции по изменению закона о защите Байкала. Он подчеркнул, что проектам, которые будут реализовываться на берегах озера, нужна более тщательная проработка. На первом плане, по его словам, должна стоять задача по соблюдению условий для сохранения нормальной природной среды, чтобы экологи и общественность были уверены в том, что вреда Байкалу не будет. Валерий Фадеев напомнил, что президент передвинул проект газопровода севернее от Байкала. Он стал дороже, но деньги в этом вопросе должны уходить на второй план. Глава СПЧ подчеркнул, что Байкал должен быть сохранен в состоянии особой заботы государства и общественности.
Ранее болевые точки Байкальской природной территории несколько дней обсуждали депутаты Госдумы, общественники, представители региональной власти и бизнеса, экологи и ученые во время четырехдневной поездки по территории Иркутской области и Республики Бурятия. После принятия в первом чтении законопроекта, который разрешает сплошную санитарную рубку на БПТ, вокруг охраны Байкала поднялся настоящий ажиотаж. Мнение разделилось на два лагеря — одни категорически против любых изменений в законодательстве и выступают за неприкосновенность территории, другие уверены, что поправки необходимы для обеспечения безопасности местных жителей и соблюдения их законных прав.