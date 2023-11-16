08:08 (мск), источник: Комсомольская правда
Путину рассказали о свердловских методах борьбы с жалобами на выборах
Опытом работы с «дискредитирующими» голосование элементами поделилась председатель регизбиркома.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Президент России Владимир Путин встретился с представителями избирательных комиссий России. Встреча прошла в Ново-Огареве 15 ноября и была приурочена к 30-летию избирательной системы России. На мероприятии председатель избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко рассказала главе государства о сложностях работы в «политически многообразном» субъекте.
— Самый первый шаг, который был мной как председателем сделан — это попытка найти конструктивные взаимоотношения с теми наблюдателями, которые иногда достаточно активно, но дискредитирующее действуют на избирательную систему, — рассказала Елена Клименко.
По ее словам, существуют такие общественные наблюдатели, которые целенаправленно накаляют обстановку на избирательных участках — они пишут жалобы и вводят членов комиссии в состояние нервозности. Были предприняты попытки построить диалог с такими наблюдателями, и куратора одного из сообществ общественных наблюдателей пригласили на обучение членов участковых избирательных комиссий.
— После мы сели с ним на лавочку. Я говорю: «Ну как?» А он красный. Он говорит: «Тяжело». Я говорю: «А вот так мы работаем в день голосования, когда вы нас пытаетесь активно научить жизни», — поделилась своим опытом председатель свердловского избиркома.
Она отметила, что после такого знакомства с избирательной системой общественный наблюдатель стал более лояльно относиться к труду сотрудников избирательных комиссий.
— Что касается наблюдателей. Очень важная часть работы. Чрезвычайно важная, потому что самым главным результатом любых выборов в России является их легитимность, — комментирует речь Елены Клименко Владимир Путин.