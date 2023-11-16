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08:33 (мск), новости Казахстана, источник: КазТАГ

Токаев законодательно утвердил проект «Нацфонд — детям»

Астана. 16 ноября. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев законодательно утвердил проект «Нацфонд — детям», передает корреспондент агентства.

Источник: Пресс-служба Акорды

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам начисления детям средств из Национального фонда Республики Казахстан, их выплат и использования”, — сообщили в Акорде в четверг.

Благодаря закону с 1 января 2024 года в Казахстане стартует проект «Нацфонд — детям», предполагающий отчисление 50% от ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия, с возможностью их последующего использования на приобретение жилья и получения образования.

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