Токаев законодательно утвердил проект «Нацфонд — детям»

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам начисления детям средств из Национального фонда Республики Казахстан, их выплат и использования”, — сообщили в Акорде в четверг.
Благодаря закону с 1 января 2024 года в Казахстане стартует проект «Нацфонд — детям», предполагающий отчисление 50% от ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия, с возможностью их последующего использования на приобретение жилья и получения образования.