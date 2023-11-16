08:37 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру
Ратмир Мавлиев стал вице-президентом Союза российских городов
Глава администрации Уфы избран вице-президентом Союза российских городов. Такое решение приняли сегодня на заседании организации в Екатеринбурге.
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Мероприятия организации проходят в рамках VII общероссийского форума стратегического развития «Города России: новые рубежи».
Союз существует уже 32 года и представляет интересы 91 российского города. Уфа была в числе инициаторов его создания и вступила в СРГ 13 марта 1991 года.
Организация является площадкой для апробирования новых инициатив в законодательной, социально-экономической и культурной сферах российских муниципалитетов. Она признана в стране и за рубежом субъектом, реализующим подходы и мероприятия «муниципальной дипломатии».
В Союзе сформирован экспертный совет, который первым в России выстроил свою работу в формате проектных офисов. Сегодня в его составе их 12: «Прогрессивное ЖКХ», «Международные отношения», «Муниципальный контроль», «Муниципальный бюджет», «Вода и городская экология» и другие.