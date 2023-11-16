В Башкирии статус ветеранов присвоят за участие в боях в ЛНР и ДНР с 2014 года

Сейчас этот статус присваивают военнослужащим и добровольцам, участникам специальной военной операции начиная с 24 февраля 2022 года.
«Боевые действия на территории Донбасса идут с 2014 года — задолго до начала специальной военной операции военнослужащие выполняли свой конституционный долг по защите Отечества, многие из них получили ранения. Народные республики вошли в состав России, а значит, их жители — граждане Российской Федерации — должны иметь полноправный доступ к системе социальных гарантий. Принятие закона позволит военнослужащим, защищавшим Донбасс, воспользоваться льготами, установленными в республике для ветеранов и инвалидов боевых действий», — пояснил спикер Госсобрания Константин Толкачев.
После принятия закона статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий будет устанавливаться лицам, принимавшим участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 года, а также лицам, заключившим контракт с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.
Константин Толкачев отметил, что расходные обязательства, связанные с исполнением данной нормы, предусмотрены проектом бюджета Республики Башкортостан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. На законопроект получены положительные заключения Главы Башкирии и регионального правительства.