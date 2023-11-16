11:06 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург
Парламент Петербурга окончательно утвердил продление детских выплат
Теперь законопроект о продлении срока действия пособия на ребёнка до 18 лет отправится на рассмотрение в Госдуму.
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Петербургские парламентарии окончательно утвердили инициативу о продлении срока действия пособия на ребёнка до 18 лет. Теперь законопроект отправится на рассмотрение в Госдуму, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания.
Имеется ввиду пособие, которое предоставляется малообеспеченным семьям в связи с рождением и воспитанием детей и даст возможность получать финансовую поддержку до тех пор, пока им не исполнится 18 лет. Сейчас выплаты прекращаются, когда ребёнок достигнет 17 летнего возраста.
«По Семейному кодексу ребёнком признаётся “лицо, не достигшее возраста 18 лет”. Почему те, кому от 17 до 18, лишены права на пособие, не понятно, тем более многие из них продолжают обучение и не работают, тем самым сохраняя зависимое от родителей положение», — задался вопросом один из авторов инициативы, разработанной по поручению председателя ЗакСа Александра Бельского, депутат Денис Четырбок.
Напомним, инициативу в петербургском парламенте рассмотрели чуть более недели назад, поддержав единогласно.