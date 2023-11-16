Ключевой ориентир для Иркутска будущего. Депутаты думы утвердили стратегию развития города

На минувшем 56-м внеочередном заседании думы города рассмотрели два ключевых вопроса, касающиеся развития города. Во-первых, был принят бюджет областного центра, который на следующий год по доходам утвержден в объеме 35,6 млрд рублей. Вторым важным моментом стало принятие стратегия социально-экономического развития Иркутска до 2036 года. Председатель представительного органа Евгений Стекачев отметил, что плодотворная работа по подготовке и корректировке проекта стратегии была проделана значительной, и как результат — признание стратегического документа развития Иркутска лучшим на территории РФ, пишет ИА IrkutskMedia.
Ведущий экономист АО «Стратеджи Партнерс Групп», руководитель проекта по разработке стратегии социально-экономического развития Иркутска на период до 2036 года и плана мероприятий по его реализации Алексей Гаскаров рассказал о главных нюансах, которые содержатся в документе. Работа над стратегией проходила в три этапа, последним из которых стали публичные слушания и общественные обсуждения. По их итогам поступило более 30 замечаний и все они были учтены в тексте стратегии. Было отмечено, что стратегия согласована с документами стратегического планирования федерального и регионального уровня, а также с новым утвержденным градостроительным планом Иркутска, документ учитывает лучшие практики развития сопоставимых городов.
Сильной стороной Иркутска Алексей Гаскаров назвал экономические показатели города — налоговые и неналоговые поступления, уровень зарплат и инвестиции в основной капитал, но есть и те направления, которые городу необходимо улучшить — это демография, развитие транспорта и дорожной сети, образования, городской среды.
В стратегии также обозначен большой раздел, посвященный агломерационному развитию, а также вопросу интеграции территорий, сопряженных с городом. Все это будет создавать базу для полноценного и структурированного развития города в текущих и перспективных реалиях. Но базовая идея, центральная тема стратегии — это жители, которые обозначили, каким они хотят видеть город, с точки зрения соотношения доходов, стоимости жизни, возможностей для самореализации молодежи, комфортное проживание семей с детьми.
"Если брать про портфель проектов стратегии, то всего их получилось 174, на начальном этапе обсуждения их было почти 400. В процессе обсуждения с администрацией, депутатами областного центра был выбран оптимальный портфель. Он оценивается в сумму более 400 млрд рублей, при этом только 17% от этой суммы планируется привлечь из бюджета города. Это реалистичные цифры, учитывая возможности города.
Самые крупные, затратные проекты связаны, в первую очередь, с развитием транспортной и инженерной инфраструктуры. Заложены проекты по строительству новых школ и детских садов. В стратегии предполагается, что для ликвидации текущего дефицита мест в школах необходимо построить как минимум 10 новых школ и более 20 детских садов", — сказал Алексей Гаскаров.
Обозначены также и конкретные территории, где проекты необходимо реализовывать в первую очередь. Указаны также отдельные районы, так называемые новые городские подцентры, которые необходимо развивать, чтобы избавиться от моноцентричности и сбалансировать городские функции.
Всего сформировано три этапа реализации стратегии: антикризисная политика (до 2024 года), восстановление (до 2032 года), развитие и рост (до 2036 года).
Председатель думы Иркутска Евгений Стекачев предложил поставить на контроль вопрос создания муниципальных программ, которые будут готовить профильные комитеты, исходя из генеральной линии стратегии социально-экономического развития Иркутска.
«Благодаря командной работе, которая сопутствовала разработке данного документа, нашу стратегию среди муниципальных признали лучшей на территории Российской Федерации. Это вызывает чувство гордости и радости, но все понимают, какая лежит ответственность в плане реализации задуманного. Поэтому мы договорились о создании рабочей группы при контроле депутатского корпуса, которая будет помогать администрации реализовывать данную стратегию», — сказал Евгений Стекачев.
На «Форуме стратегов — 2023» в культурной столице России, где документ долгосрочного планирования стал лучшим, наш город представил мэр Руслан Болотов.
«В результате мы получили выверенный, сбалансированный научно-исследовательский труд. В нем учтены современные реалии, успешная практика других городов и векторы, заданные федеральным центром. Теперь все документы стратегического планирования муниципалитета взаимосвязаны и согласованы между собой. Каждая цель сопряжена с задачами по ее достижению, увязана с национальными проектами, региональными и городскими программами», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.
«Самое главное: разрабатывая Стратегию мы, в первую очередь, ориентировались на запросы жителей. И по сути она является работающим инструментом, который позволит нам воплотить социально значимые для города проекты. Мы задали вектор, по которому будет развиваться Иркутск».
Руководитель депутатской группы «Стратегия социально-экономического развития Иркутска», депутат по избирательному округу № 12 Александр Друзенко считает важным то, что документ вобрал в себя не только лучшие практики, но и сохранил акцент на развитии города, где в центре находится человек и его семья.
«Как правильно сказал Руслан Николаевич: в основе лежит человек и семья. Самое главное — это демографический процесс, чтобы не было оттока населения. От благополучия населения и человека, в частности, будет зависеть развитие города, инфраструктуры, общественных пространств», — прокомментировал Александр Друзенко.
Депутат Думы по избирательному округу № 35 Александр Панько был первым, кто еще несколько лет назад доказывал необходимость разработки данного документа долгосрочного планирования.
«Этот документ соответствует вызову времени, потому что мы еще на этапе технического задания учитывали ковидные ограничения и санкции. Потом началась специальная военная операция и тогда оперативно прямо на ходу адаптировали весь рабочий процесс под эти условия. Поэтому итоговый документ получен с учетом текущих изменений в стране. Это также оценила конкурсная комиссия в Санкт-Петербурге», — заявил депутат Александр Панько.
Разработанный совместными усилиями документ долгосрочного планирования поможет оценить, по-новому посмотреть на существующие проблемы, и главное, на их устранение в разрезе нескольких лет. Спикер думы отметил, что теперь предстоит работа в тактическом направлении — подготовке рабочей группы и работы по конкретным направлениям и секторам, но главное, что теперь есть правильный ориентир.
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