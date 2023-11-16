11:44 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
В России вводится новый запрет на увольнение родителей с детьми до 16 лет
В Трудовом кодексе появятся новые нормы.
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В России введут новый запрет на увольнение одиноких родителей — отправить «за забор» таких работников будет нельзя до достижения детьми 16 лет.
В Госдуме поддержали законопроект, которым вносятся правки в Трудовой кодекс.
«Законопроект нацелен на повышение уровня трудовых гарантий, предоставляемых одиноким матерям, воспитывающим детей в возрасте до шестнадцати лет, а также другим лицам, воспитывающим таких детей без матери», — говорится в пояснительной записке к документу.
По действующим нормам запрещено увольнять родителей-одиночек с детьми до 14 лет.
Автор инициативы — депутат от ЛДПР Ярослав Нилов рассказал, что думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов единогласно рекомендовал к принятию в первом чтении предложенный им законопроект.
«Не скрою, воодушевлен такой поддержкой, которую инициативы ЛДПР, к сожалению, получают не так часто, как того объективно заслуживают», — признался депутат в своем телеграм-канале (18+).