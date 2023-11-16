Молдова, Румыния и Украина оптимизируют железнодорожные перевозки

По его словам, была проведена встреча операторов железных дорог трех государств для улучшения ситуации с грузоперевозками в направлении Рени — Джурджулешты — Галац и в обратно.
«С учетом блокировки со стороны Польши автомобильных грузовых перевозок из Украины, которая длится уже больше недели, и информации, что подобная ситуация может сложиться гипотетически еще и на украинско-словацкой границе, “румынско-молдавский железнодорожный трафик, который позволяет перевозить большие объемы грузов, приобретает очень важное значение”, — написал политик в своем Telegram-канале.
По его словам, стороны договорились о следующих решениях:
Украинский парламентарий отметил, что достигнутые договоренности приведут к увеличению второе пропускной способности пункта «Джурджулешты — Галац», сокращению времени движения в пути вагонов между Молдовой, Украиной и Румынией на 2−3 дня, а также к снижению транспортных расходов.