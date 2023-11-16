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12:19 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Молдова, Румыния и Украина оптимизируют железнодорожные перевозки

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Киев, Кишинев и Бухарест договорились об оптимизации железнодорожных перевозок в связи с ситуацией на польско-украинской границе. Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

Источник: Sputnik.md

По его словам, была проведена встреча операторов железных дорог трех государств для улучшения ситуации с грузоперевозками в направлении Рени — Джурджулешты — Галац и в обратно.

«С учетом блокировки со стороны Польши автомобильных грузовых перевозок из Украины, которая длится уже больше недели, и информации, что подобная ситуация может сложиться гипотетически еще и на украинско-словацкой границе, “румынско-молдавский железнодорожный трафик, который позволяет перевозить большие объемы грузов, приобретает очень важное значение”, — написал политик в своем Telegram-канале.

По его словам, стороны договорились о следующих решениях:

  • переезд поездов через Рени в режиме нон-стоп;
  • координация объемов транспортировки за 5 дней до их осуществления;
  • передача скомплектованных комбинированных поездов, состоящих из 50−60 вагонов, из Молдовы в Румынию;
  • трехсторонний обмен информацией о движении составов и суточной переработке в терминалах в Галаце;
  • интеграция терминалов в Галаце в украинскую автоматизированную систему Месплан.

Украинский парламентарий отметил, что достигнутые договоренности приведут к увеличению второе пропускной способности пункта «Джурджулешты — Галац», сокращению времени движения в пути вагонов между Молдовой, Украиной и Румынией на 2−3 дня, а также к снижению транспортных расходов.

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