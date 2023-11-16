12:11 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Губернатор Воронежской области и Секретарь Совбеза РФ обсудили обеспечение безопасности в условиях СВО
В регионе с рабочим визитом находятся Николай Патрушев и полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев.
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В четверг, 16 ноября, в Воронеж приехал Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. В рамках визита прошла встреча Николая Патрушева с губернатором Александром Гусевым. На ней также присутствовал и полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.
На встрече обсудили актуальные вопросы обеспечения безопасности регионов в условиях СВО. Отдельное внимание уделили особому режиму объектов, обеспечивающих работу транспорта, связи, коммуникаций и энергетической инфраструктуры. Еще одна тема обсуждения — поддержка военнослужащих, участвующих в СВО, и членов их семей.
Речь шла о взаимодействии органов военного управления, правоохранительных ведомств и спецслужб с органами публичной власти. Глава региона Александр Гусев ознакомил Секретаря Совбеза Николая Патрушева с планами по дальнейшему развитию промышленности в области, в том числе по расширению производственных мощностей авиационного предприятия — ВАСО.