14:58 (мск), источник: Комсомольская правда
Мария Захарова анонсировала проведение в Уфе Международной недели бизнеса
С 22 по 25 ноября в Уфе пройдет Международная неделя бизнеса.
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Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Каждый год на мероприятии работает более 30 тематических сессий и круглых столов, а также заключаются разного рода соглашения. В форуме принимают участие более тысячи человек из Беларуси, Ирана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Китая, Казахстана, Турции и других государств.
Захарова отметила, что в грядущая Международная неделя бизнеса в будет посвящена актуальным вопросам перспективного развития Башкирии и России в экономике, экспорте, инновациях и инвестициях.