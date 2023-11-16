Токаев поручил сократить дефицит мест в студенческих общежитиях

«Глава государства принял министра науки и высшего образования Саясата Нурбека. В завершение глава государства дал ряд поручений по повышению уровня образования, стимулированию инноваций, улучшению качества научных исследований, а также сокращению дефицита мест в студенческих общежитиях», — говорится в сообщении.
Президенту было доложено о том, что во исполнение его поручений принята Концепция развития высшего образования и науки на 2023−2029 годы.
Саясат Нурбек сообщил, что с сентября 2023 года в Казахстане размер стипендии по программе бакалавриата увеличен на 20%, по программам магистратуры и докторантуры — на 15%. Размер заработной платы профессорско-преподавательского состава вузов повышен с Т160 тыс. до Т350 тыс., в национальных вузах — с Т228 тыс. до Т400 тыс.
Он доложил о сокращении дефицита мест в студенческих общежитиях в 3 раза — с 55 050 в 2022 году до 17 488 в октябре 2023 года;
Министр рассказал о развитии инфраструктуры и цифровой архитектуры высшего образования, в том числе о строительстве кампусов КазНУ имени аль-Фараби и ЕНУ имени Л. Н. Гумилева.
«Министерством разрабатывается модель цифрового университета. 21 вуз входит в рейтинг QS, 4 вуза — в Times Higher Education. До конца года будут функционировать филиалы 8 ведущих зарубежных университетов», — говорится в докладе.
Министр проинформировал, что приступил к работе Нацсовет по науке и технологиям при Президенте. Средняя заработная плата ученых выросла в 2 раза, достигнув 252 тыс. тенге. Введено прямое финансирование НИИ, занимающихся фундаментальными исследованиями. Общий бюджет науки на 2023−2025 годы увеличился в 3,3 раза и составил 643 млрд.
«Ученые Satbayev University разработали технологию получения селена с чистотой 99,5%. Данный химический элемент широко применяется в медицине, электронике и производстве стекла. Благодаря открытию Казахстан сможет экспортировать этот редкий металл по значительно более выгодным ценам», — говорится в докладе.