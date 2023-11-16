Захарова: Финляндия решением закрыть КПП создает новые разделительные линии в Европе

«Мы вчера (на брифинге — прим. ТАСС) говорили о том, что негативное развитие событий приведет, естественно, к ответным мерам, их выработке. Естественно, они должны быть разработаны в межведомственном формате. Но вопрос в том, что, как мы уже объясняли, это появление новых разделительных линий в Европе, которые не решают вопросы, а только ставят новые вопросы, причем проблемные», — отметила Захарова.
Власти Финляндии объявили в четверг, что закроют четыре из девяти КПП на границе с Россией в ночь на субботу. Причиной решения названо большое количество просителей убежища на восточной границе.
Захарова ранее назвала дезинформацией утверждения в СМИ Финляндии, что Москва якобы намеренно провоцирует ситуацию с беженцами и пропускает людей, которые выезжают из России в Финляндию без необходимых документов, подчеркнув, что «подобные претензии абсолютно беспочвенны».