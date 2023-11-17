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08:58 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Лукашенко пригласил президента Кении в Минск

По словам президента, диалог между Минском и Найроби осуществляется последовательно и поступательно.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 ноя — Sputnik. Глава белорусского государства Александр Лукашенко поздравил кенийского коллегу Уильяма Руто с 30-летием установления дипотношений между Беларусью и Кенией, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко отметил, что за эти годы у стран сложились «прочные дружественные связи, основанные на доверии, уважении и взаимном стремлении к развитию сотрудничества на пользу обоих народов».

По словам президента, диалог между Минском и Найроби осуществляется последовательно и поступательно. Он напомнил, что уже определены главные направления для совместной работы, среди них механизация кенийского сельского хозяйства, поставка белорусских продуктов питания, а также развитие бизнес-контактов.

Лукашенко убежден, что пора «конвертировать накопленный за 30 лет потенциал в конкретные результаты».

«Предлагаю предметно обсудить все возможные сферы общего интереса во время вашего визита в Минск, который переведет наше взаимодействие на качественно новый уровень», — сказал президент.

Глава белорусского государства пожелал Руто крепкого здоровья и успехов, а кенийскому народу — мира и благополучия.

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