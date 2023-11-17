«Там мои пацаны». Бойцы СВО возвращаются на передовую после отпуска

Для бойца с позывным «Бек» это уже второй краткосрочный отпуск. Службу он проходит в мотопехотных войсках на Херсонском направлении.
«Обстановка на передовой нормальная. Поддержка из дома чувствуется, большое спасибо всем за помощь. Возвращаюсь со спокойными чувствами. Мы ведь люди военные, приказано — исполняем. Там же мои пацаны, куда они без меня?», — поделился он.
Другой житель республики, который взял себе позывной «Цемент», — артиллерист противотанковой обороны. Вместе с товарищами и сослуживцами из других направлений он каждый день предотвращает прорыв диверсионно-разведывательных групп ВСУ.
«Возвращаюсь с чувством долга — Родина позвала, я пошел. Никогда не было даже мысли о том, чтобы отлынивать или тем более бросить страну на произвол судьбы, податься за границу. Я патриот своей страны, служил и буду служить на благо России. На передовой все спокойно, стабильно, хотя, конечно, порой очень непросто, но ребята стараются сдержать натиск противника, отрабатывают по всем позициям, каждый по своему направлению. Поддержка родной республики ощущается, помощь в первую очередь предоставляется ребятам-штурмовикам, танкистам, артиллеристам, тем, кто на самом “передке”, а затем уже тыловым частям. Через день на связь выходим с родными, общаемся, делимся новостями. Индивидуальные посылки и письма в каждую часть доставляют без перебоев», — рассказал «Цемент».
От имени Главы Башкирии Радия Хабирова и всей республики бойцов поприветствовал заместитель премьер-министра РБ Ирек Сагитов. Он пожелал воинам скорейшего возвращения домой с победой, выразив благодарность за службу.
«Сегодня вся наша республика, вся страна гордится вами. Вы мужественно и героически защищаете наше отечество, являясь примером патриотизма и отваги. За вашими плечами стоит самая большая и сильная страна в мире, крепкий и надежный тыл. Ваши родные близкие и семьи в ваше отсутствие всегда будут под присмотром, мы во всем помогаем им по семейно-бытовым вопросам — ИП, компании, главы администраций, правительство и простые жители. Мы уверены, что вы с честью выполните служебный долг и выполните поставленные задачи. Берегите себя, будьте едиными и сильными. С нетерпением ждем вашего возвращения домой с победой, живыми и невредимыми. Работайте, братья!», — сказал Ирек Сагитов.
Ранее из Башкирии в зону спецоперации доставили сотый по счету гуманитарный конвой с адресной помощью для мобилизованных и добровольцев.