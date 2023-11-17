Госдума приняла закон о федеральном бюджете

Согласно ему доходы бюджета составят:
В течение трехлетнего периода ожидается дефицит, который не превысит одного процента ВВП: в 2024 году он составит 0,9 процента, в 2025-м — 0,4 процента, в 2026-м — 0,8.
Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2024 год составит порядка 1,292 триллиона рублей, на 2025-й — 1,405 триллиона, на 2026-й — 1,461 триллиона. На развитие пенсионной системы выделили 3,7 триллиона, 3,55 триллиона и 3,48 триллиона рублей соответственно.
Основными источниками финансирования дефицита в 2024—2026 годах станут государственные внутренние заимствования, а в следующем году также и средства Фонда национального благосостояния. Общий объем внутренних заимствований для покрытия дефицита бюджета в трехлетний период составит порядка четырех триллионов рублей в год.
Верхний предел внутреннего госдолга на 1 января 2025 года утвердили на уровне 26,637 триллиона рублей, на 1 января 2026-го — 30,159 триллиона, на 1 января 2027-го — 34,356 триллиона. Верхний предел внешнего госдолга составит, соответственно, 64 миллиарда долларов (или 57,6 миллиарда евро), 63,1 миллиарда (или 56,3 миллиарда), 61,2 миллиарда (или 54,6 миллиарда).
Предположительно, объем ФНБ в 2024 году сократится с 12,178 триллиона рублей на начало года до 11,19 триллиона к концу года. Ожидается, что фонд за следующий год пополнится на 333,8 миллиарда рублей, но сократится из-за курсовой разницы и переоценки активов на 19,1 миллиарда, а использование его средств составит около 1,3 триллиона. К концу 2025-го объем ФНБ должен вырасти до 13 триллионов рублей, а к концу 2026 года — до 14,872 триллиона.
Основные характеристики бюджета определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в 2024 году в 179,956 триллиона рублей, в 2025-м — 190,637 триллиона, в 2026-м — 202,304 триллиона, а также инфляции в пределах 4,5 процента в 2024-м и четырех процентов — в 2025—2026 годах.