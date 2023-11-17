Радий Хабиров дал старт работе школы креативных индустрий в Уфе

На создание уфимской школы было потрачено в сумме 88,2 млн рублей, из них 74,1 млн — средства бюджета РФ, 14,1 млн — республиканские деньги.
Образовательные программы школ включают звукорежиссуру, анимацию и дизайн, фото- и видеопроизводство, создание современной музыки.
Глава Башкортостана поздравил уфимцев с началом работы современного учебного заведения и отметил, что с его открытием в городе появилось ещё одно творческое пространство для молодёжи.
«Креативные индустрии — это попытка соединить технологии и искусство. Это сложная задача, но именно вам, молодым, по силам её решить, — отметил Радий Хабиров. — Мы открываем школу на базе Уфимского училища искусств, которое отметило своё 100-летие. В следующем году мы планируем начать ремонт этого авторитетного музыкального учреждения. Поздравляю наших талантливых ребят с запуском творческой образовательной площадки. Дерзайте».
Руководитель региона дал старт работе школы креативных индустрий символическим добавлением завершающего элемента пирамиды в форме сердца. Затем Радий Хабиров осмотрел образовательные площадки нового учреждения.
На площади 1326 квадратных метров разместились креативные пространства, где ребята будут получать азы выбранных ими творческих профессий. Закуплено необходимое профессиональное оборудование. Само помещение было подобрано с учетом транспортной логистики. Рядом имеется более 10 школ, 20 детских садов, две остановки в пешей доступности. Созданы все условия для маломобильных детей (доступная среда).
«Сейчас молодежь очень творческая, разносторонняя и такие места, где они пообщаться могут, научиться новым профессиям, конечно, нужны. Детям это интересно. Мы, наше поколение, этого не знали, а они шустрее нас. Они гораздо глубокими технологическими навыками обладают. Поэтому такую школу создали. Посмотрим. Если “полетит”, то будем еще создавать», — подытожил Радий Хабиров.