Президент посетил строящийся в Ташкенте Олимпийский городок

Шавкат Мирзиёев 18 ноября ознакомился с ходом строительства Олимпийского городка, который в 2025 году примет участников Азиатских и Параазиатских игр среди молодежи. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Отмечается, что площадь комплекса составляет 100 гектаров. Основные объекты — стадион на 10 тысяч мест и велодром на 2 тысячи мест, дворец водных видов спорта, комплексы одиночных и командных видов спорта.
Также здесь будут возведены четырехэтажное административное здание, 15 открытых спортивных площадок, беговые дорожки и парки. В целом 54% территории городка займут зеленые зоны. На 37 гектарах намечено создать искусственные озера.
Сообщается, что проект реализуется совместно с китайской компанией CAMC Engineering, имеющей опыт строительства спортивных объектов в 70 странах мира. Строительство городка началось в прошлом году. К настоящему времени завершены работы по фундаменту основных зданий. Установлены конструкции 5 комплексов. На строительстве задействованы около тысячи рабочих и инженеров, специальная техника.
Президент дал указания по внедрению зарубежного опыта в эксплуатацию городка, принятию мер безопасности и благоустройству территории. В дальнейшем здесь расположатся Министерство молодежной политики и спорта, спортивные федерации, Государственная спортивная академия Узбекистана и другие ведомства. Спортивные объекты будут доступны гражданам для занятия спортом.
По рекомендации президента в комплексе запланировано использование возобновляемой энергии. Солнечные панели годовой мощностью 10 мегаватт будут установлены на площади 56 тыс. кв. м..Здесь же представлена информация о проектах, запущенных в этом году в соответствии с презентованной в прошлом году инвестиционной программой города Ташкента.
Отмечалось, что за минувший период текущего года в сфере производства и услуг реализовано 360 проектов, всего создано 20 тысяч рабочих мест. Также планируется создание промышленной зоны нового поколения на площади 650 гектаров в Янгихаётском районе.