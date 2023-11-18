В Эстонии усомнились в возможности F-16 повлиять на ход конфликта на Украине

По его словам, в настоящее время Украина больше всего нуждается в боеприпасах, и одними самолетами победу ей не одержать.
Он отметил также, что для успешного ведения военных действий любой стране нужна прежде всего боеспособная армия.
«В конце концов, вам нужна армия, которая контролирует территорию и освобождает ее», — сказал эстонский министр обороны.
Европейские страны планируют начать передавать Киеву истребители F-16 в первом квартале 2024 года. В это время Украина надеется получить 19 самолетов от Дании. Впоследствии самолеты Киеву также обещали поставить Нидерланды и Бельгия. По некоторым данным, к 2025 году Украина может получить от партнеров как минимум 61 истребитель.
Между тем глава Минобороны России Сергей Шойгу в начале ноября заявил, что российская система противовоздушной обороны за месяц сбила 37 самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ), что почти в два раза превысило количество гарантированно обещанных Украине F-16. Таким образом, ПВО РФ понадобится около 20 дней, чтобы уничтожить американские истребители, отметил министр.
Советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин еще в августе заявлял, что, если западные страны поставят на Украину истребители F-16, у расчетов российских систем противовоздушной обороны (ПВО) «будет славная охота». При этом сам врио главы ДНР Денис Пушилин назвал возможную передачу американских истребителей F-16 Украине свидетельством сохранения курса стран Запада на продолжение конфликта.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.