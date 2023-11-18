22:26 (мск), источник: Известия

В Эстонии усомнились в возможности F-16 повлиять на ход конфликта на Украине

Возможные поставки Киеву истребителей F-16 не смогут изменить ход украинского конфликта. На это указал министр обороны Эстонии Ханно Певкур в субботу, 18 ноября.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

По его словам, в настоящее время Украина больше всего нуждается в боеприпасах, и одними самолетами победу ей не одержать.

Нужны прежде всего боеприпасы для большой дальности, боеприпасы для различных видов ракетных систем и тому подобное. Самолеты важны, но одни только самолеты не изменят ход [конфликта]

Ханно Певкур
министр обороны Эстонии

Он отметил также, что для успешного ведения военных действий любой стране нужна прежде всего боеспособная армия.

«В конце концов, вам нужна армия, которая контролирует территорию и освобождает ее», — сказал эстонский министр обороны.

Европейские страны планируют начать передавать Киеву истребители F-16 в первом квартале 2024 года. В это время Украина надеется получить 19 самолетов от Дании. Впоследствии самолеты Киеву также обещали поставить Нидерланды и Бельгия. По некоторым данным, к 2025 году Украина может получить от партнеров как минимум 61 истребитель.

Между тем глава Минобороны России Сергей Шойгу в начале ноября заявил, что российская система противовоздушной обороны за месяц сбила 37 самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ), что почти в два раза превысило количество гарантированно обещанных Украине F-16. Таким образом, ПВО РФ понадобится около 20 дней, чтобы уничтожить американские истребители, отметил министр.

Советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин еще в августе заявлял, что, если западные страны поставят на Украину истребители F-16, у расчетов российских систем противовоздушной обороны (ПВО) «будет славная охота». При этом сам врио главы ДНР Денис Пушилин назвал возможную передачу американских истребителей F-16 Украине свидетельством сохранения курса стран Запада на продолжение конфликта.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.

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