Лукашенко: наш народ всегда высоко ценил нелегкий труд на сельской ниве

«Наш народ всегда высоко ценил нелегкий труд на сельской ниве — самый мирный и созидательный на земле. Хлеборобов веками воспевали в стихах и прозе, увековечивали на художественных полотнах, а венок из золотых колосьев с цветами льна и клевера на Государственном гербе суверенной Беларуси стал ярким символом процветания, достатка и огромного трудолюбия всех жителей нашей прекрасной страны», — говорится в поздравлении.
Глава государства заметил, что в этот день подводят итоги сельскохозяйственного года и чествуют работников агропромышленного комплекса. «Благодаря вам обеспечивается собственная продовольственная безопасность, республика подтверждает свою надежность по всем экспортным направлениям, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Убежден, важные задачи по повышению урожайности различных культур, модернизации и строительству современных комплексов, внедрению передовых технологий производства и достижений отечественной аграрной науки будут выполнены и поднимут отрасль на новый уровень».
Президент пожелал работникам и ветеранам сельского хозяйства, а также их близким здоровья, счастья и чистого неба над головой.
Поздравление Президента работникам и ветеранам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК
Работникам и ветеранам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса.
Поздравляю вас с профессиональным праздником.
Наш народ всегда высоко ценил нелегкий труд на сельской ниве — самый мирный и созидательный на земле. Хлеборобов веками воспевали в стихах и прозе, увековечивали на художественных полотнах, а венок из золотых колосьев с цветами льна и клевера на Государственном гербе суверенной Беларуси стал ярким символом процветания, достатка и огромного трудолюбия всех жителей нашей прекрасной страны.
Сегодня мы подводим итоги сельскохозяйственного года и чествуем работников агропромышленного комплекса. Благодаря вам обеспечивается собственная продовольственная безопасность, республика подтверждает свою надежность по всем экспортным направлениям.
Убежден, важные задачи по повышению урожайности различных культур, модернизации и строительству современных комплексов, внедрению передовых технологий производства и достижений отечественной аграрной науки будут выполнены и поднимут отрасль на новый уровень.
В этот праздничный день желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и чистого неба над головой.