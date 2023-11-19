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07:13 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Лукашенко: наш народ всегда высоко ценил нелегкий труд на сельской ниве

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление работникам и ветеранам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: AP 2023

«Наш народ всегда высоко ценил нелегкий труд на сельской ниве — самый мирный и созидательный на земле. Хлеборобов веками воспевали в стихах и прозе, увековечивали на художественных полотнах, а венок из золотых колосьев с цветами льна и клевера на Государственном гербе суверенной Беларуси стал ярким символом процветания, достатка и огромного трудолюбия всех жителей нашей прекрасной страны», — говорится в поздравлении.

Глава государства заметил, что в этот день подводят итоги сельскохозяйственного года и чествуют работников агропромышленного комплекса. «Благодаря вам обеспечивается собственная продовольственная безопасность, республика подтверждает свою надежность по всем экспортным направлениям, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Убежден, важные задачи по повышению урожайности различных культур, модернизации и строительству современных комплексов, внедрению передовых технологий производства и достижений отечественной аграрной науки будут выполнены и поднимут отрасль на новый уровень».

Президент пожелал работникам и ветеранам сельского хозяйства, а также их близким здоровья, счастья и чистого неба над головой.

Поздравление Президента работникам и ветеранам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК

Работникам и ветеранам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса.

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником.

Наш народ всегда высоко ценил нелегкий труд на сельской ниве — самый мирный и созидательный на земле. Хлеборобов веками воспевали в стихах и прозе, увековечивали на художественных полотнах, а венок из золотых колосьев с цветами льна и клевера на Государственном гербе суверенной Беларуси стал ярким символом процветания, достатка и огромного трудолюбия всех жителей нашей прекрасной страны.

Сегодня мы подводим итоги сельскохозяйственного года и чествуем работников агропромышленного комплекса. Благодаря вам обеспечивается собственная продовольственная безопасность, республика подтверждает свою надежность по всем экспортным направлениям.

Убежден, важные задачи по повышению урожайности различных культур, модернизации и строительству современных комплексов, внедрению передовых технологий производства и достижений отечественной аграрной науки будут выполнены и поднимут отрасль на новый уровень.

В этот праздничный день желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и чистого неба над головой.

Александр Лукашенко.

19 ноября 2023 года.

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