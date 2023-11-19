10:01 (мск), источник: © РИА Новости

Такого еще не было. СМИ пришли в шок после удара России по ВСУ в зоне СВО

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Беспилотники «Ланцет» становятся все большей угрозой для ВСУ на поле боя, пишет Business Insider.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«По всей видимости, это не было случайностью. Боеголовки новейших беспилотников Lancet детонируют в воздухе, выпуская в сторону цели ударное ядро», — говорится в материале.

Как указали журналисты, новые версии российских БПЛА наносят удар по вражеской технике, не совершая прямого столкновения с ее корпусом: таким образом «Ланцет» обходит дополнительную защиту украинцев, не застревая в ней и поражая машины Bradley.

«Российские беспилотники “Ланцет” превратились в серьезную угрозу на поле боя на Украине, их дальность и мощность постоянно совершенствуют», — резюмировали обозреватели.

Барражирующие боеприпасы «Ланцет» разработала компания Zala Aero. Они способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов в зависимости от вида цели. В версии «Изделие-52» такой БПЛА оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать. В версии «Изделие-51» дрон оснащен одним большим X-образным крылом.

В июле главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров заявил, что новое поколение «Ланцетов» в версии «Изделие-53» будет практически неуязвимо для средств противодействия.

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