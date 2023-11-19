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Палестино-израильский конфликт
12:12 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Чиновники из Башкирии попали под санкции Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский обновил санкционный список из 108 физических лиц РФ.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

В список попали трое чиновников из Башкирии.

В список вошли руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин, депутат Госсобрания Айбулат Хажин и уполномоченный по правам ребенка Ольга Панчихина.

Санкции введены на срок 5 лет. Они подразумевают блокировку активов на Украине, ограничение или прекращение торговых операция и другие.

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