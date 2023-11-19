13:32 (мск), новости Молдовы, источник: РИА Новости
Явка на местных выборах в Молдавии составила 11,25 процента
Явка на местных выборах в Молдавии к 11:00 составила 11,25 процента.
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КИШИНЕВ, 19 ноя — РИА Новости. Явка на местных выборах в Молдавии к 11.00 (12.00 по мск) составила 11,25%, сообщается на сайте Центризбиркома.
По данным на 11.00 (12.00 по мск), принять участие в голосовании успели более 95 тысяч граждан Молдавии — это примерно 11,25% от числа лиц, включенных в избирательные списки для участия во втором туре местных выборах. При этом явка во втором по величине городе Бельцы составила 6,7%, 6800 человек. В Гагаузии к 11:00 явка составила 9,8%, 7700 человек.
Согласно избирательному законодательству, во втором туре голосования выборы признаются состоявшимися в каждом избирательном округе, если в них принимают участие не менее 20% от числа лиц, зарегистрированных в списках избирателей в этом населенном пункте.
В воскресенье в 273 населенных пунктах Молдавии проходит второй тур выборов мэров и глав сельских администраций, а еще в восьми селах из-за низкой явки в первом туре проходят повторные выборы. За кресло мэров и глав сельских администраций борются 544 кандидата, из них 488 выдвинуты политическими партиями, а 56 — независимые. Из общего числа кандидатов 158 — женщины. Основная борьба развернется за кресла мэра второго по величине города Бельцы, а также главы Комрата, административного центра Гагаузской автономии.
Для наблюдения за выборами Центральная избирательная комиссия аккредитовала 1493 наблюдателя, из них 1092 национальных и 401 международных. Они представляют восемь различных общественных национальных организаций и 36 международных. Российским наблюдателям власти Молдовы отказали в аккредитации.
Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).