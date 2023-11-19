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Палестино-израильский конфликт
13:51 (мск), источник: Известия

Военные и пограничники Финляндии возводят заграждения на КПП «Вартиус» у границы РФ

На контрольно-пропускной пункт «Вартиус» на границе с Россией прибыли представители Сил обороны Финляндии. Они будут оказывать помощь пограничникам, которые возводят временный барьер. Об этом 19 ноября сообщил начальник контрольно-пропускного пункта Йоуко Киннунен Yle.

Источник: Reuters

«Вартиус» является единственным работающим в воскресенье до 18 часов пунктом пропуска.

Ситуация на КПП осложнилась в субботу, 18 ноября. Тогда, как сообщали СМИ, погранслужба Финляндии временно закрыла его из-за перегруженности. Гражданами рекомендовали пользоваться другими пунктами. При этом отмечалось, что 19 ноября пункт планирует работать в обычном режиме. Однако в настоящее время он снова закрыт, а движение ограничено.

16 ноября правительство Финляндии сообщило, что в ночь на 18 ноября будут закрыты четыре из восьми контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией, ближайшие к Санкт-Петербургу. Речь идет о КПП «Торфяновка» («Ваалимаа»), «Брусничное» («Нуйямаа»), «Светогорск» («Иматра») в Ленинградской области и «Вяртсиля» («Ниирала») в Карелии. По словам министра внутренних дел Мари Рантанен, такой шаг поспособствует прекращению незаконного въезда в страну.

Тогда же в посольстве России в Хельсинки заявили, что российская сторона будет прорабатывать ответные меры по решению правительства Финляндии о закрытии четырех КПП на участке границы с РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь выразил сожаление в связи с решением Финляндии, указав, что финская сторона стремится дистанцироваться «от прежнего доброго уровня и характера наших двусторонних отношений».

При этом 18 ноября в центре Хельсинки у здания парламента прошел митинг против закрытия пропускных пунктов на границе с Россией.

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