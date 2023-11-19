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15:02 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Второй тур выборов в Молдове: явка и нарушения

В ряде городов и сел Молдовы проходит второй тур всеобщих местных выборов.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. К полудню явка во втором туре всеобщих местных выборов составила 18,6%, к урнам для голосования пришли более 160 тысяч человек, свидетельствуют данные Центризбиркома.

В Бельцах пока одна из самых низких явок по Молдове. Некоторые высказывают опасение, что к концу дня может не набраться необходимых 20%.

В Гагаузии голосование идет в штатном режиме, открыты 40 избирательных участков. Каких-либо нарушений пока не зафиксировано. Все избирательные участки в автономии открыты и функционируют в нормальном режиме.

Как идут выборы в Гагаузии — в окружном совете представили информацию. По данным окружного избирательного совета № 36 по АТО Гагаузия, на данный момент Всего в Гагаузии.

К 10.00 по Молдове Ассоциация Promo-LEX зарегистрировала 27 обращений о нарушениях. В числе основных:️

  • 78 избирательных участков не отапливаются;
  • 6 участков открылись с опозданием в 10 минут;
  • 3 случая прерывания видеосъемки электоральных процедур на избирательных участках;
  • ️один инцидент с агитацией в пользу одного кандидата или очернение конкурента на выборах возле избирательных участков;
  • ️2 случая электоральной рекламы возле избирательных участков;
  • 3 случая технических ошибок в электронной системе;
  • ️3 нарушения тайны голосования и фотографирования бюллетеня.

Кроме того, отметили наблюдатели, на некоторых участках кабины стоят таким образом, что не обеспечивают секретности.

После открытия избирательных участков в двух населенных пунктах в Хынчештском районе отключили свет на 20 минут, однако проблему быстро устранили и голосование возобновилось.

Для признания выборов состоявшимися в каждом избирательном округе, должны проголосовать не менее 20% граждан из избирательных списков.

Второй тур всеобщих местных выборов проходит в 273 населенных пунктах Молдовы, в них участвует 544 кандидата в мэры. Из них 488 выдвинуты политическими партиями, а 56 — независимые. Из общего числа конкурентов 158 женщин и 386 мужчин.

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