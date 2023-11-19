15:02 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Второй тур выборов в Молдове: явка и нарушения
В ряде городов и сел Молдовы проходит второй тур всеобщих местных выборов.
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КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. К полудню явка во втором туре всеобщих местных выборов составила 18,6%, к урнам для голосования пришли более 160 тысяч человек, свидетельствуют данные Центризбиркома.
В Бельцах пока одна из самых низких явок по Молдове. Некоторые высказывают опасение, что к концу дня может не набраться необходимых 20%.
В Гагаузии голосование идет в штатном режиме, открыты 40 избирательных участков. Каких-либо нарушений пока не зафиксировано. Все избирательные участки в автономии открыты и функционируют в нормальном режиме.
Как идут выборы в Гагаузии — в окружном совете представили информацию. По данным окружного избирательного совета № 36 по АТО Гагаузия, на данный момент Всего в Гагаузии.
К 10.00 по Молдове Ассоциация Promo-LEX зарегистрировала 27 обращений о нарушениях. В числе основных:️
Кроме того, отметили наблюдатели, на некоторых участках кабины стоят таким образом, что не обеспечивают секретности.
После открытия избирательных участков в двух населенных пунктах в Хынчештском районе отключили свет на 20 минут, однако проблему быстро устранили и голосование возобновилось.
Для признания выборов состоявшимися в каждом избирательном округе, должны проголосовать не менее 20% граждан из избирательных списков.
Второй тур всеобщих местных выборов проходит в 273 населенных пунктах Молдовы, в них участвует 544 кандидата в мэры. Из них 488 выдвинуты политическими партиями, а 56 — независимые. Из общего числа конкурентов 158 женщин и 386 мужчин.