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Палестино-израильский конфликт
18:28 (мск), источник: ТАСС

Израиль осудил захват хуситами судна Galaxy Leader и возложил вину на Иран

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Израиля осуждают захват йеменскими хуситами грузового судна Galaxy Leader и возлагают вину за это нападение на Иран. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху.

Источник: Reuters

«Мы решительно осуждаем нападение Ирана на международное судно. Судно, принадлежащее британской компании и управляемое японской компанией, было захвачено по прихоти Ирана ополченцами-хуситами в Йемене», — отмечается в тексте.

По данным канцелярии Нетаньяху, на борту судна «находятся 25 членов экипажа разных национальностей, в том числе украинцы, болгары, филиппинцы и мексиканцы». «На корабле не было израильтян», — подчеркивается в заявлении.

«Это еще один акт иранского терроризма, который является шагом вперед в агрессии Ирана против граждан свободного мира и создает международные последствия в отношении безопасности глобальных морских путей», — добавили в канцелярии.

Ранее телеканал Al Hadath сообщил со ссылкой на источники, что йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) захватило в водах Аденского залива грузовое судно Galaxy Leader. Первоначально сообщалось, что речь идет об израильском судне, однако вскоре эту информацию опровергла пресс-служба Армии обороны Израиля. По ее данным, это «корабль, который покинул Турцию и направлялся в Индию с международным гражданским экипажем без израильтян».

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