В воскресенье в 273 населенных пунктах Молдавии проходит второй тур выборов мэров и глав сельских администраций, а еще в восьми селах из-за низкой явки в первом туре проходят повторные выборы За кресла мэров и глав сельских администраций борются 544 кандидата, из них 488 выдвинуты политическими партиями, а 56 — независимые. Основная борьба развернется за кресла мэра второго по величине города Бельцы и главы Комрата, административного центра Гагаузской автономии. В первом туре местных выборов правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС/PAS) проиграла борьбу в 13 из 29 районов и городов, где проходило голосование. В 13 районах, где ПДС получила больше голосов, чем остальные партии, ее результат не превышает 40%. Более 50% она не набрала ни в одном регионе.
«Я проголосовала в своем родном селе Етулия. Я проголосовала за возрождение моего родного села. Избирательная кампания в Молдавии проходила под жестким прессингом, с нарушением основных принципов демократии и правового государства. Были незаконно сняты с выборов представители ряда оппозиционных сил. Так произошло и в моем родном селе, где с предвыборной гонки был снят кандидат от оппозиционной партии», — сказала Гуцул журналистам на выходе из избирательного участка.
Основная борьба во втором туре развернется за пост мэра второго по величине в республике города Бельцы, где накануне произошел политический скандал в связи со снятием после первого тура кандидата от оппозиционного движения «Альтернативная сила спасения Молдавии» Арины Коршиковой, которая считалась фаворитом.
Районный суд Бельц постановил исключить Коршикову с выборов из-за нарушений, связанных с финансированием избирательной кампании. В Окружном избирательном совете Бельц пояснили, что в результате рассмотрения апелляций, поданных кандидатами-оппонентами, были выявлены нарушения, кандидат якобы превысила потолок избирательного фонда.
Избирком Бельц аннулировал регистрацию Коршиковой. Ее команда опротестовала это решение в суде. Однако судебные инстанции долгое время затягивали рассмотрение запроса адвокатов. В итоге 17 ноября Апелляционная палата Бельц оставила в силе запрет центральных властей. Коршикова лишилась возможности участвовать в выборах, а во второй тур прошел кандидат от Партии социалистов Максим Морошан (в первом туре он был на третьем месте).
Его соперником стал Александр Петков от политсилы «Наша партия», которой руководит одиозный активист и предприниматель Ренато Усатый.
В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.