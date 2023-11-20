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07:34 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: РИА "Новости"

«Всю свою жизнь Вы самоотверженно служите Богу, людям и своей стране. На Вас как на предстоятеля Русской православной церкви время возложило особую ответственность. Весь мир проходит нелегкие испытания, и миллионы верующих остро нуждаются в мудром слове, молитвенной и отеческой помощи своего Патриарха, чтобы укрепить веру и не сбиться с истинного пути», — говорится в поздравлении.

«Вы в полной мере даете им ту духовную пищу, которая сейчас жизненно необходима: открываете новые приходы и экзархаты, отстаиваете древние традиции христианства, защищаете стремления народов к добру и справедливости, поддерживаете равноправный межконфессиональный и межрелигиозный диалог», — констатировал белорусский лидер.

Глава государства выразил уверенность в том, что православие и общие нравственные ценности, на страже которых твердо стоит Московский патриархат, и далее будут объединять братские народы Беларуси и России.

Александр Лукашенко пожелал Патриарху Кириллу здоровья на многие плодотворные годы, неисчерпаемых духовных сил и новых успехов в его благородном служении.

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