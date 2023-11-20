Дегтярёв призвал стимулировать туризм из Китая в Хабаровский край

Соответствующие заявления глава края сделал на заседании президиума регионального правительства во время подведения итогов летнего туристического сезона.
Как отметил Дегтярёв, туристическая отрасль Хабаровского края проходит масштабную перезагрузку. Прежде всего это связано в отменой ковидных ограничений и восстановлением приграничного сообщения с Китаем. За девять месяцев в Поднебесной отдохнули 993 тысячи россиян — Хабаровский край занял 28 место по числу поездок в соседнее государство.
Но для развития экономики края, добавил губернатор, важно стимулировать именно въездной туризм. Для этого необходимо исходить из запросов и потребностей граждан Китая, а также следить, куда идут деньги, которые они оставляют в регионе. «Нам нужно обратить внимание на то, чтобы гости из КНР обслуживались и приносили доход абсолютно прозрачному бизнесу, который платит налоги в бюджет Хабаровского края. Поэтому поручил профильному министерству пристально следить за нашими предпринимателями, которые работают с китайскими туристами. Пользу от этой деятельности должны ощущать все, кто работает в этой и смежных сферах!» — заявил Дегтярёв.
Для хорошего приёма гостей из Китая также важна компетентность экскурсоводов. Для этого ТОГУ приступил к подготовке гидов, которые будут хорошо владеть китайским языком — они будут сопровождать туристические группы уже в следующем году.