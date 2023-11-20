11:52 (мск), источник: АиФ Иркутск
Доброволец из Иркутской области Эдуард Гантимуров погиб в зоне СВО
В феврале 2023 года Эдуард Гантимуров принял решение отправиться добровольцев в зону СВО.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Доброволец из Иркутской области Эдуард Гантимуров погиб в зоне проведения военной спецоперации, отдав свою жизнь за Родину. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе администрации Тулуна.
«Эдуард Гантимуров родился в Тулуне. После школы поступил в аграрный техникум. В 2018 году был призван в армию. Срочную службу проходил в должности слесаря по ремонту и хранению автомобилей», — рассказали АиФ-Иркутск в районной администрации.
Когда Эдуард Гантимуров вернулся из армии, он женился. Вскоре у него родился сын.
В феврале 2023 года боец принял решение отправиться добровольцев в зону СВО, чтобы вместе со своими боевыми товарищами защищать Родину. 10 ноября при выполнении задания военный погиб.
Ранее АиФ-Иркутск писал про мобилизованного из Братска Дениса Русакова. Он участвовал в ожесточённых боях под Авдеевкой и погиб.