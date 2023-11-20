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14:36 (мск), источник: ЕАН

Сенатора Высокинского попросили отозвать после обвинения екатеринбуржцев в жадности

Сенатора Александра Высокинского попросили отозвать после того, как он обвинил екатеринбуржцев в жадности. С инициативой в свердловское заксобрание обратились представители «Союза нестационарных торговых объектов».

Напомним, на форуме «Города России» Высокинский заявил, что горожане готовы тратить по 20 тыс. рублей в месяц на машины, но при этом отказываются платить на 400 рублей больше за воду. Также его возмутило соотношение тарифов на тепловую энергию и воду. Высокинский подчеркнул, что именно вода — главный показатель качества жизни.

«Мы направили письмо в законодательное собрание с просьбой отозвать Высокинского. Он выступает за увеличение тарифов на воду для населения, при этом обвиняет екатеринбуржцев в жадности. Будучи мэром Екатеринбурга, он попытался уничтожить целую отрасль малого бизнеса — нестационарную торговлю, которая обеспечивает работой более 10 тыс. горожан и приносит до 150 млн рублей в бюджет. Мы считаем, что такой человек не имеет права представлять Свердловскую область на федеральном уровне», — передает слова главы союза Дениса Рудакова «ФедералПресс».

Отметим, Александр Высокинский, являясь мэром Екатеринбурга, пытался радикально решить проблему незаконной нестационарной торговли. Придя к власти, он побещал избавить столицу Урала от киосков вовсе. Бизнесмены идее активно воспротивились и забросали жалобами все контрольные инстанции. Власти в итоге отступили.

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