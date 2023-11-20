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14:43 (мск), новости Казахстана, источник: DKNews.kz

Операция «Правопорядок»: Казахстан усиливает службу полиции

МВД объявило широкомасштабную операцию «Правопорядок». Вся полиция в третьей декаде ноября переведена на усиленный вариант службы, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Увеличена плотность полицейских нарядов в местах, где сконцентрировано наибольшее количество людей.

Проводится обход дачных массивов, строительных объектов, рынков, крестьянских хозяйств, съемных квартир, отдаленных мест для выявления нарушений законодательства. Основной акцент делается на принцип «нулевой терпимости» к любым мелким правонарушениям.

Это и распитие алкоголя, и появление в пьяном виде, курение в неустановленных местах, мелкое хулиганство, загрязнение мест общего пользования, нарушение тишины, правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений и другое.

Проводятся рейды по профилактике правонарушений среди подучетных лиц, имеющих защитное предписание, особые требования к поведению, алкоголиков, наркоманов, неблагополучных семей.

Кроме того, ужесточен надзор за участниками дорожного движения, а также принимаются меры по выявлению мест стихийных свалок и источников их происхождения.

Мероприятие проводится во взаимодействии с местными исполнительными органами, региональными филиалами партии «Amanat», представителями неправительственных организаций, молодежных движений и СМИ. Основные направления операции — усиление охраны общественного порядка и профилактики на улицах.

Каждый сотрудник должен действовать четко, от имени закона. При этом быть вежливым и корректным. Закон для всех един. Неприкасаемых нет.

Министр внутренних дел Ержан Саденов.
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