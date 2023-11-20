Операция «Правопорядок»: Казахстан усиливает службу полиции

Увеличена плотность полицейских нарядов в местах, где сконцентрировано наибольшее количество людей.
Проводится обход дачных массивов, строительных объектов, рынков, крестьянских хозяйств, съемных квартир, отдаленных мест для выявления нарушений законодательства. Основной акцент делается на принцип «нулевой терпимости» к любым мелким правонарушениям.
Это и распитие алкоголя, и появление в пьяном виде, курение в неустановленных местах, мелкое хулиганство, загрязнение мест общего пользования, нарушение тишины, правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений и другое.
Проводятся рейды по профилактике правонарушений среди подучетных лиц, имеющих защитное предписание, особые требования к поведению, алкоголиков, наркоманов, неблагополучных семей.
Кроме того, ужесточен надзор за участниками дорожного движения, а также принимаются меры по выявлению мест стихийных свалок и источников их происхождения.
Мероприятие проводится во взаимодействии с местными исполнительными органами, региональными филиалами партии «Amanat», представителями неправительственных организаций, молодежных движений и СМИ. Основные направления операции — усиление охраны общественного порядка и профилактики на улицах.