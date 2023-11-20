17:10 (мск), источник: Комсомольская правда
Николай Абашин занял пост главы минсельхоза Самарской области
Дмитрий Азаров назначил Николая Абашина министром сельского хозяйства и продовольствия региона.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назначил Николая Абашина на должность министра сельского хозяйства и продовольствия региона. Он работает в облправительстве, возглавляя ведомство, с 2018 года.
Во время личной встречи с главой области Абашин отметил, что аграрии региона в этом году собрали 2,6 миллионов тонн зерна при средней урожайности 23,4 центнера с одного гектара. Это полностью покрывает потребности губернии в продовольственном, семенном и фуражном зерне. Кроме того, под урожай 2024 года сев озимых проведен на площади 523,5 тысяч гектаров.
Также продолжается реализация госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Уже капитально отремонтированы четыре школы, один дом культуры и один Дом молодежных организаций, а также построено два детских сада. В текущем году получателями собственного жилья станут 80 семей сельских жителей.
Губернатор, в свою очередь, особо указал на важность поддержки фермеров и животноводов в условиях экономических вызовов.
— Нам ни в коем случае нельзя снижать набранных темпов. В условиях санкционного давления нам нужно обеспечить продовольственную безопасность региона и страны, — сказал глава области и пожелал Николаю Абашину успехов в работе.