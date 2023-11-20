МИД России выразил протест послу Финляндии из-за закрытия КПП

«Российская сторона заявила протест в связи с закрытием финляндскими властями наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на российско-финляндской государственной границе», — говорится в сообщении.
В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что обвинения в адрес России в подвозе мигрантов к границе, выдвинутые финской стороной, являются провокационными и нацеленными на дальнейшее обострение двухсторонних отношений.
При этом закрытие пунктов пропуска «нарушает права и интересы десятков тысяч граждан» с обеих сторон, добавили в министерстве.
Ранее 20 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщение о возможном закрытии четырех оставшихся КПП на границе России и Финляндии ничего кроме глубокого сожаления не вызывает. «Естественно, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право. И в этом плане наши пограничники полностью соблюдают свои служебные инструкции. А если пытаются найти какие-то надуманные причины, то, опять же, здесь мы не приемлем такие обвинения в наш адрес», — добавил представитель Кремля.
В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла четыре самых популярных пограничных пункта на границе с Россией в Иматре, Ниирале, Нуйямаа и Ваалимаа из-за притока просителей убежища. Позже она закрыла КПП «Вартиус» на границе с Россией в Карелии. Страна также пригрозила закрыть оставшиеся КПП, если ситуация с мигрантами не нормализуется.